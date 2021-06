Das alte Empfangsgebäude des Hasetorbahnhofs im heimatverbundenen Fachwerkstil existierte von 1896 bis 1966.

Osnabrück. Im Kaiserreich ging die Schaffung von Infrastruktur flotter. Mit Eröffnung des Osnabrück Hauptbahnhofs im April 1895 wurde die Geschäftswelt in der Altstadt unruhig, weil sie Umsatzverluste gegenüber der Neustadt fürchtete. Ein Jahr später hatte sie einen neuen Bahnhof näher an der Altstadt bekommen. Mal so zum Vergleich: Wie liefe das heutzutage ab?

Als Vergleich bietet sich der geplante Haltepunkt Rosenplatz an: Seit 2011 ist er Gegenstand von intensiven Diskussionen und Machbarkeitsstudien. Wenn er tatsächlich Ende 2024 in Betrieb geht, werden 13 Jahre verflossen sein. Oder allein di