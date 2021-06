Wie Schüler in und um Osnabrück zum Briefeschreiben animiert werden

Freuen sich schon auf die nächsten Antworten ihrer neuen Brieffreunde aus Bohmte: Evi (vorne) mit ihren Mitschülern Mia, Hannes, Magnus, Lennard und Femke (hinten von links) aus den vierten Klassen der Süderbergschule in Hilter.

Michael Gründel

Hilter/Osnabrück. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Ein „wortreich“-Projekt der Universität Osnabrück und der Bohnenkamp-Stiftung vermittelt an vier Schulen in der Stadt und im Landkreis Brieffreundschaften zwischen Grundschülern.

In der Süderbergschule in Hilter gehört das Briefeschreiben zwar schon ab der zweiten Klasse zum Unterrichtsstoff. Aber ohne einen wirklichen Anlass dafür macht es natürlich nur halb so viel Spaß. Umso mehr freuen sich die rund 50