Verdi ruft angesichts gescheiterter Tarifverhandlungen im Einzelhandel zu Warnstreiks auf – auch in Betrieben in und um Osnabrück. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Osnabrück. In der Tarifrunde für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in Osnabrück am Freitag, 11. Juni, erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Wieder sind mehrere große Geschäfte betroffen.

Erste Aktionen des ganztägigen Warnstreiks hätten bereits am Morgen begonnen, die Beschäftigten machten vor den Filialen auf ihre Forderungen aufmerksam, sagte Gewerkschaftssprecher Maiko Schulz. Verdi hatte untere anderem Beschäftigte aus