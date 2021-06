Abschnitt der Darumer Straße in Osnabrück gesperrt

Die Darumer Straße im Osnabrücker Stadtteil Darum-Gretesch-Lüstringen wird zwischen Schledehauser Weg und Halterbergsfeld voll gesperrt. (Symbolfoto)

dpa/Johann Groder

Osnabrück. Ab Dienstag, 15. Juni, wird die Darumer Straße im Osnabrücker Stadtteil Darum-Gretesch-Lüstringen zwischen Schledehauser Weg und Halterbergsfeld voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten am Glasfasernetz.

Die SWO Netz verlegt in diesem Abschnitt Glasfaserkabel und nimmt gleichzeitig Arbeiten an Versorgungsleitungen sowie der Entwässerung vor, teilen die Stadtwerke Osnabrück in einer Pressemitteilung mit.Die Baumaßnahme auf der Darumer Straße