Gebüsch brennt am Westerberg in Osnabrück

Am Westerberg hat am Donnerstagnachmittag ein Gebüsch gebrannt.

Festim Beqiri

Osnabrück. Am Donnerstagnachmittag hat am Westerberg in Osnabrück ein Gebüsch gebrannt. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht.

Das Feuer wurde nach ersten Angaben der Polizei gegen 16.25 Uhr gemeldet. Es brach in der Straße "An der Muesenburg" aus. Den Angaben zufolge entstand kein Schaden an einem Gebäude, da es sich um ein freistehendes Gebüsch handelte.