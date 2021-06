Inzidenz in Stadt und Landkreis Osnabrück unter 10: Warum nicht weiter gelockert wird

In Stadt und Landkreis Osnabrück sind die Corona-Regeln schon weitreichend gelockert worden. Gibt es weitere Erleichterungen für Kommunen mit einer Inzidenz unter 10? (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Die Inzidenz in Stadt und Landkreis Osnabrück ist am Donnerstag, 10. Juni, erstmals wieder einstellig. Die Stadt hat bereits die Maskenpflicht in der City aufgehoben. Kurzfristig gibt es allerdings voraussichtlich keine weiteren Corona-Lockerungen.

Bereits am Mittwoch, 9. Juni, hatte das Osnabrücker Stadtgebiet die 10er-Marke unterschritten – nach langer Zeit. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete eine 7-Tage-Inzidenz von 6,1. Der Wert bleibt laut Statistik am Donnerstag unverändert.