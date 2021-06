Schwerer Unfall in Osnabrück: Lkw erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Ein Lastwagen hat am Donnerstagmittag auf der Kreuzung von Atterstraße und Wersener Straße einen Radfahrer erfasst. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

NWM-TV

Osnabrück. Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag an der Kreuzung von Atterstraße und Wersener Straße in Osnabrück ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Lastwagen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Eine Fahrtrichtung ist gesperrt.

Der Sattelzug war gegen 12.37 Uhr auf der Atterstraße unterwegs. Am Eversburger Platz bog er an der Ampelkreuzung nach rechts auf die Wersener Straße ab, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage der Redaktion. Der Lkw erfasste einen F