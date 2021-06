Bislang weniger Eichenprozessionsspinner in Osnabrück als in den Vorjahren

Marvin Rose vom Osnabrücker Service Betrieb (OSB) entfernt ein Eichenprozessionsspinnernest am Schulzentrum Sonnenhügel. Bislang wurden im Stadtgebiet in diesem Jahr aber nur wenige Fälle gemeldet.

David Ebener

Osnabrück. Nach einer geradezu explosionsartigen Vermehrung in den vergangenen Jahren sieht es in diesem Frühsommer in Sachen Eichenprozessionsspinner in Osnabrück noch verhalten aus – und der Osnabrücker Servicebetrieb geht davon aus, dass es dabei auch bleiben wird.

Etwa zehn Fälle seien bislang gemeldet worden, sagt Thomas Maag, der beim Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) verantwortlich für das Stadtgrün ist. "Im Vergleich zum Vorjahr ist es sehr spät mit den ersten Meldungen losgegangen. Wir haben sich