Toter Mann in Osnabrück gefunden – Polizei ermittelt

Die Polizei sichert Spuren am Osnabrücker Hauptbahnhof.

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Die Polizei hat am Mittwoch in Osnabrück einen toten Mann gefunden. Die Ermittlungen laufen, die Umstände sind noch vollkommen unklar.

Laut einer Mitteilung ist die Leiche am Morgen auf einem Bahnsteig am Theodor-Heuss-Platz gefunden worden. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an", heißt es von den Beamten. Aktuell läuft auf dem Gelände rund um den Fundort eine u