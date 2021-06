Wer hat den Dieb der Geldkassette beobachten können? (Symbolfoto)

Osnabrück. Ein unbekannter Mann hat Bargeld und Gutscheine aus einem Fitnessstudio in der Nähe des Osnabrücker Hauptbahnhofs gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu der Tat kam es einem Polizeibericht zufolge am Dienstagmorgen am Theodor-Heuss-Platz/Ecke Konrad-Adenauer-Ring. Gegen 11.40 Uhr betrat der Mann das Studio, griff nach einer Geldkassette, die am Empfangstresen stand, und floh. Eine Mitarb