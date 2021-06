„Sommerhaus der Stars“ ohne Osnabrücks Bachelor Niko: Was lief schief?

Der Osnabrücker Niko Griesert zieht nach seinem Auftritt als RTL-Bachelor doch nicht ins "Sommerhaus der Stars".

TVNOW / René Lohse

Osnabrück. Die „Bild“ hatte große Hoffnungen geweckt: Niko Griesert, RTL-Bachelor und Sohn des Osnabrücker Bürgermeisters, sollte an der Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ teilnehmen. Die Nachricht war eine Ente.

Was für eine Enttäuschung! Niko Griesert zieht also doch nicht ins „Sommerhaus der Stars“! Auf der Kandidatenliste, die RTL inzwischen veröffentlicht hat, fehlt sein Name. Der RTL-Bachelor a.D. scheint nicht mal zu den Nachrückern