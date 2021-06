Neuer Waldorfkindergarten in Schinkel-Ost eröffnet

Am Friedensweg in Schinkel-Ost ist vor wenigen Tagen ein neuer Waldorfkindergarten an den Start gegangen.

Jörn Martens

Osnabrück. Am Friedensweg in Schinkel-Ost hat im Mai ein neuer Kindergarten seinen Betrieb aufgenommen. Es ist der zweite Waldorfkindergarten in Osnabrück – und er hat noch freie Plätze

Idyllisch liegt der Kindergarten auf dem Hof Entrup am Friedensweg, nach dem sich auch die Kita benannt hat: Waldorfkindergarten am Friedensweg. "Der Hof steht schon seit Jahren leer", sagt Leiterin Regine Meyer zu Strohe. Die Stadt hatte d