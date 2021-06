Entlang des Knicks an der Erdbrinkstraße befindet sich ein 1700 Quadratmeter großes Wäldchen. Hier könnte ein neues Wohnprojekt für Bewohner des Widukindlands entstehen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Stadt will mehr Wohnraum schaffen und gleichzeitig Bewohnern im Widukindland Wohn-Alternativen bieten. Das Modellprojekt dafür soll in einem Wäldchen in Osnabrück entstehen. Denn genau in diesem Statteil sieht der Rat die Chance, eine Reihe von Eigentumswechseln in Gang zu setzen.

1700 Quadratmeter ist das Gelände im Osten Osnabrücks groß. Es hat Potenzial für ein verhältnismäßig kleines, aber neues Bauprojekt namens "Wohnen im Quartier", meint eine Mehrheit im Osnabrücker Rat. Die Idee besteht darin, auf einem städt