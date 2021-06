Neue Pächter des Cafés am Rubbenbruchsee führen Konzept fort

Ljubica Kenk und Bekim Hamza sind die neuen Pächter des Cafés am Rubbenbruchsee.

Jörn Martens

Osnabrück. Ljubica Kenk und Bekim Hamza sind die neuen Pächter des Cafés am Rubbenbruchsee in Osnabrück. Am Grundkonzept des beliebten Lokals wollen sie nichts ändern. Aber sie haben Pläne für die Zukunft.

27 Jahre hat Ljubica Kenk in Köln gelebt und dort eine Filiale der Einzelhandelskette „Vom Fass“ geführt. Nun ist die Osnabrückerin wieder in ihrer Heimatstadt. Hier hat sie das Gastro-Geschäft von der Pieke auf gelernt. Ihr Vater betrieb f