Erstmals seit Monaten: Keine Corona-Neuinfektion in der Region Osnabrück

Zwischen Montag- und Dienstagmorgen haben die Labore an den Osnabrücker Gesundheitsdienst keine positiven Corona-Befunde für Stadt und Landkreis übermittelt. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück entwickeln sich weiter positiv. Erstmals seit mehreren Monaten meldete der Gesundheitsdienst am Dienstag keine neuen Corona-Fälle – weder in der Stadt noch im Landkreis.

Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie (Stand: Dienstag, 8. Juni) 23.057 bestätigte Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Osnabrück gegeben. Das sind genauso viele, wie am Vortag. Es hat also keine einzige gemeldete Neuinfektion binn