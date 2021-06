Der scheidende Osnabrücker Theater-Intendant Ralf Waldschmidt.

Osnabrück. Persönlichkeiten aus Kultur und Politik teilen im Juni live aus dem Osnabrücker Dom ihre „Nachtgedanken“ mit Menschen vor dem Bildschirm. Sie präsentieren ausgesuchte Texte und ihre Gedanken dazu.

Anna Kebschull, die Landrätin des Landkreises Osnabrück, macht den Auftakt, teilt das Bistum Osnabrück in einer Pressemitteilung mit. Sie wird am Mittwoch, 9. Juni, einen Bibelvers in den Mittelpunkt stellen: „Wer immer nach dem Wind sieht