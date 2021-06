Rüttelstrecke: Die groben Pflastersteine der Arndtstraße zwischen Martinistraße und Katharinenstraße sollen gegen glattere Steine ausgetauscht werden, damit mehr Radfahrer die Strecke nutzen. Manche weichen bisher auf den Bürgersteig aus.

Osnabrück. Wie können in Osnabrück Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrern entschärft werden – vor allem entlang der Hauptverkehrsadern wie dem Wallring? Das gehört derzeit zu den am stärksten diskutierten Themen in der Stadt. So auch jetzt im Bürgerforum Innenstadt.

Der Anlieger Karsten Kleemann plädierte dort für ein erweitertes Fahrradwegenetz. In den Blick nahm er vor allem den Rand der südwestlichen Innenstadt mit Johannistorwall, Schlosswall und Heger-Tor-Wall, für die er sich Alternativrouten wün