Auto-Einbrecher flieht vor der Polizei in den Osnabrücker Dom

Osnabrück. Am Montagnachmittag ist ein 30-jähriger Straftäter auf seiner Flucht vor der Polizei in den Osnabrücker Dom gelaufen. Doch falls er geglaubt hatte, in dem Gotteshaus vor einer Festnahme sicher zu sein, täuschte er sich.

Zuvor war der Mann, der in Twist im Emsland lebt, in das Auto eines 59-jährigen Hasbergers eingebrochen, das dieser auf dem Domhof abgestellt hatte. Weil sich der Fahrer nur für wenige Minuten entfernen wollte, ließ er das Schiebedach des F