Viele Corona-Testzentren in Osnabrück wollen in Kürze schließen

Ein Corona-Testzentrum zu betreiben war zeitweise ein lukratives Geschäft. Doch lohnt es sich nun angesichts sinkender Fallzahlen noch? (Symbolfoto)

Marcus Alwes

Osnabrück . Die 7-Tage-Inzidenz ist in Osnabrück in den vergangenen Tagen so stark gesunken, dass für die meisten Unternehmungen kein Corona-Schnelltest mehr nötig ist. Was bedeutet das für Betreiber von Testzentren?

Halb elf in Osnabrück: Der Parkplatz vor Ikea ist gut gefüllt. Das Testzentrum auf selbigem ist es nicht. Ein einziges Auto steht hier vor dem weißen Testzelt. Für einen Besuch des Möbelhauses ist ein negativer Corona-Schnelltest längst nic