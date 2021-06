Fußgängern fehlt am Osnabrücker Adolf-Reichwein-Platz oft eine Lücke

Hier werden Fußgänger ausgebremst: An der Bushaltestelle "Kamp-Promenade" am Adolf-Reichwein-Platz halten manchmal drei Busse hintereinander. Ein Anwohner bringt die Stadtwerke jetzt auf eine neue Idee.

Michael Gründel

Osnabrück. Wer in Osnabrück die Osterberger Reihe aus den Adolf-Reichwein-Platz in Richtung Fußgängerzone überqueren will, bleibt manchmal vor einer Wand aus Bussen stehen.

Problematisch scheint es dann zu werden, wenn auf dem Straßenverlauf Adolf-Reichwein-Platz/Kamp drei Busse hintereinander halten. Das fällt dem Osnabrücker Michael Schäfer auf, wenn er zwischen der Osterberger Reihe und dem Jürgensort unter