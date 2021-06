Testzentren in der Region Osnabrück: So viele Tests gab es schon

Fast 140.000 Mal haben sich Menschen in den Testzentren des Landkreises auf eine Infektion testen lassen. (Symbolbild)

Osnabrück . Fast 140.000 Mal haben Menschen seit Anfang März in den Testzentren des Landkreises Osnabrück einen kostenlosen Corona-Test gemacht. In der Stadt waren es noch deutlich mehr. Insgesamt dürfte die Zahl in der Region sogar höher liegen: Daten privater Testzentren sind aktuell nirgends erfasst.

Genau 139.829 mal haben sich Menschen in Testzentren des Landkreises Osnabrück bislang auf das Coronavirus testen lassen (Stand: Freitag, 4. Juni 2021). Die Verteilung der Testzahlen ist dabei sehr unterschiedlich – was verschiedene Gr