Nach dem Besuch einer Shisha-Bar in Osnabrück haben nach Polizeiangaben fünf Frauen über Beschwerden geklagt und mussten mit erhöhter Kohlenmonoxidkonzentration medizinisch behandelt werden. (Symbolfoto)

imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz

Osnabrück. Fünf Frauen sollen bei einem Aufenthalt in einer Osnabrücker Shisha-Bar unterschiedlich schwere Rauchgasvergiftungen erlitten haben, berichtet die Polizei. Sie mussten medizinisch behandelt werden. Die Lokalität wurde bis auf Weiteres geschlossen.

In der Nacht zu Sonntag gab es einen Polizeieinsatz in einer Shisha-Bar an der Hamburger Straße, heißt es von den Ermittlern. Nach ersten Ermittlungen seien drei Frauen im Alter zwischen 20 und 28 Jahren während oder nach ihrem Besuch in de