Am Wochenende häuft sich am Osnabrücker Rubbenbruchsee der Müll

Dabei steht der Mülleimer direkt daneben...

Ludwig Flatau

Osnabrück. Wer am Wochenende die Idylle am Rubbenbruchsee genießen möchte, muss mancherorts über so manchen Müllberg hinwegsehen. Dem Osnabrücker Servicebetrieb ist das Problem bekannt – mehr Mülltonnen gibt es aber nicht.

Ein Leser hatte sich an unsere Redaktion gewandt und beklagt, dass sich seit einiger Zeit am Rubbenbruchsee die Müllberge häuften – offenbar, weil die Mülleimer nicht ausreichten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie würden deutlich mehr Mensc