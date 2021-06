Einsatz für die Feuerwehr in Osnabrücker City

Am Montagmittag ist die Feuerwehr zu einem Burger-Laden am Nikolaiort gerufen worden.

Jörn Martens

Osnabrück. Gasalarm in Osnabrücks Innenstadt: Am Montagmittag ist die Feuerwehr zu einem Burger-Laden am Nikolaiort gerufen worden.

Im Keller des Restaurants habe es CO2-Alarm gegeben, sagt Polizeisprecherin Mareike Edeler auf Anfrage. Dort seien Flaschen für Zapfanlagen gelagert.Die Feuerwehr war vor Ort, der Einsatz sei aber schnell erledigt gewesen.Das Einsatzstichwo