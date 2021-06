In den Osnabrücker Schwimmbädern herrscht wieder Betrieb nach dem Corona-Lockdown. Am Wochenende war der Andrang in den Hallenbädern jedoch teils zu groß. Die Kapazitätsgrenzen wurden im Nette- und Schinkelbad zeitweise erreicht.

Stadtwerke Osnabrück/Volker Heemann

Osnabrück. Seit vergangenen Donnerstag haben die Schwimmbäder in Osnabrück wieder geöffnet. An den Hallenbädern war der Andrang am Wochenende zeitweise so groß, dass die Gäste vor dem Bad warten mussten. Steigen die Stadtwerke wieder auf Online-Terminbuchung um?

Ein Osnabrücker berichtet von einer langen Warteschlange am Sonntagvormittag, 6. Juni, vor dem Nettebad. Er hatte sich zuvor gegen 9.45 Uhr auf der Homepage extra die Besucherampel angeschaut, die anzeigt, wie viele Plätze noch im Schwimmba