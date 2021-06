In Georgsmarienhütte flüchteten Einbrecher ohne ihre Beute.

Symbolfoto Gert Westdörp

Georgsmarienhütte . Einbrecher haben versucht, Gegenstände aus einem Betrieb in Georgsmarienhütte zu stehlen. Dabei wurden sie offensichtlich gestört.

In der Nacht zu Samstag gelangten Unbekannte auf das Betriebsgelände eines Unternehmens an der Straße "Am Westerkamp" in Georgsmarienhütte und brachen dort eine Hütte auf. Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatten die Einbrecher gegen 1.40