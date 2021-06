Aus ungeklärter Ursache kam es in einem Supermarkt im Stadtteil Kalkhügel zu einem Brand.

David Ebener

Osnabrück. In einem Supermarkt an der Lissy-Rieke-Straße in Osnabrück-Kalkhügel kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Ein 44-jähriger Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Osnabrücker Polizei am Sonntag meldete, war es im Verbrauchermarkt zu einem Brand gekommen. In einer Toilette stand ein Mülleimer aus ungeklärter Ursache in Flammen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts bemerkte die Rauchentwicklung gegen