Immer mehr Pakete: DHL eröffnet zweite Zustellbasis in Osnabrück

Auf dem Weg zum Kunden: Am Fürstenauer Weg hat die Post eine neue DHL-Zustellbasis für die nördlichen Stadtteile eingerichtet.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Weil immer mehr im Internet bestellt wird, hat die Deutsche Post eine zweite DHL-Zustellbasis in Osnabrück eingerichtet. In der neuen Station am Fürstenauer Weg können täglich 4000 Pakete sortiert werden.

Corona beschert dem Onlinehandel und damit auch den Paketdiensten beträchtliche Zuwachsraten. Das zeigt sich auch in Osnabrück: Das Paketzentrum im Hasepark, das die Deutsche Post DHL vor sechs Jahren in Betrieb nahm, ist mittlerweile zu kl