Corona: Wo in Stadt und Landkreis Osnabrück weiter eine Testpflicht gilt

Ein Schnelltest – an manchen Stellen sind sie in Stadt und Landkreis Osnabrück weiter erforderlich. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Corona-Regeln in Stadt und Landkreis Osnabrück sind gelockert. An vielen Stellen ist die Testpflicht weggefallen – doch nicht überall. Eine Übersicht, wann ein negativer Corona-Test in der Region weiter vorgeschrieben ist.

Stadt und Landkreis liegen weiter bei einer Inzidenz unter 35. Damit gelten nach der Corona-Verordnung des Landes die Regeln bei einer Inzidenz zwischen 0 bis 35 (Stufe 1). Im Vergleich zum Mai ist damit an einigen Stellen die Maskenpflicht