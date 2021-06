Feuer in Gebäude in Osnabrücker Innenstadt

Die Feuerwehr ist aktuell an der Kommenderiestraße im Einsatz. (Symbolfoto)

imago images/Hanno Bode

Osnabrück. Alarm für die Feuerwehr Osnabrück: Am Freitagmorgen ist nach ersten Informationen in einem Abstellraum eines Gebäudes in der Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Das Feuer sei bereits durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden, heißt es in einer ersten Mitteilung zu dem Einsatz an der Kommenderiestraße. Bewohner sollen sich nicht mehr in dem Gebäude befinden. Die Einsatzkräfte sind weiter v