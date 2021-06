Die Filiale des schwedischen Möbelgiganten Ikea in Osnabrück. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel für Freitag, 4. Juni, erneut zu Warnstreiks im Raum Osnabrück aufgerufen. Mehrere große Geschäfte sind betroffen.

Betroffen von den vorübergehenden Arbeitsniederlegungen sollten am Freitag unter anderem Filialen von Kaufland, Ikea, Marktkauf in Osnabrück und Belm sowie Edeka-Center in der Hasestadt sein, heißt es in einer Mitteilung der Vereinten Diens