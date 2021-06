Silvesternacht in Bad Iburg endet doppelt schlecht für 46-Jährigen

Weil er seine damalige Lebensgefährtin heftig geschlagen hat, muss ein ehemaliger Bad Iburger ins Gefängnis.

Bad Iburg. Eine heftige Auseinandersetzung in seiner damaligen Wohnung in Bad Iburg endete für einen heute 46-Jährigen zunächst mit einem Krankenhausbesuch – und nun mit einer Haftstrafe.

Das Landgericht Osnabrück hat die Berufung des zur Tatzeit in Bad Iburg lebenden Verurteilten verworfen und beließ es bei einer Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Was war geschehen?Nichtiger Anlass für StreitDie Tat hatte sich am Neu