Volle Innenstadt in Osnabrück am „kleinen“ Westfalentag

Am Westfalentag zieht es zahlreiche Besucher aus dem Nachbarland in die Osnabrücker Innenstadt.

Jörn Martens

Osnabrück. An Fronleichnam nutzen Menschen aus Nordrhein-Westfalen traditionell den in ihrem Bundesland arbeitsfreien Tag, um in Osnabrück auf Shopping-Tour zu gehen. Dank des guten Wetters und der niedrigen Corona-Inzidenz ließ sich ein Großteil auch in diesem Jahr nicht davon abhalten.

Das Wetter ist warm und sonnig, die Leute sind gut gelaunt und gerade noch rechtzeitig sind Test- und Terminpflicht beim Shoppen in Osnabrück weggefallen: Einem erfolgreichen „kleinen“ Westfalentag – als „großer“ Westfalentag gilt der