Ein Doppelhaus mit nur einem Schmutzwasseranschluss – das verbietet die Satzung der Stadt Osnabrück. Thomas Andres findet das nicht mehr zeitgemäß.

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. Wer zwei Wohnungen nebeneinander baut, braucht zwei Kanalanschlüsse. Sind die Wohnungen übereinander angeordnet, genügt einer. Ist diese Vorschrift noch zeitgemäß? Nein, findet Thomas Andres. Er klagt gegen die Stadt Osnabrück.

Vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück hat Thomas Andres gerade den Kürzeren gezogen. Aber der Rechtspfleger vom Bröckerberg will nicht so schnell aufgeben. Auf einem idyllischen Grundstück an der Grenze zwischen den Stadtteilen Nahne und Sch