So wirken sich sinkende Infektionszahlen auf den Osnabrücker Gesundheitsdienst aus

Auch Soldaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen mussten den Gesundheitsdienst wegen der hohen Arbeitsbelastung in der Hochphase der Corona-Pandemie unterstützen. Wie hat die Lage sich durch die sinkenden Fallzahlen entwickelt? (Archivfoto)

Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert

Osnabrück. Am 1. April gab es 1686 Corona-Infizierte in der Region Osnabrück, jetzt sind es noch 294. Wie wirken sich die sinkenden Zahlen auf die Nachverfolgung von Kontakten aus, und was bringt die Luca-App? Wir haben nachgefragt.

Ende des vergangenen Jahres war der gemeinsame Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück so stark belastet, dass etwa 75 externe Mitarbeiter – von Soldaten über Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bis hin zu Scouts vom Robert-Koch