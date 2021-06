Camping auf dem Marktplatz? Weit gefehlt. Dort findet am Donnerstag und Freitag das Kunstprojekt "Was ich dir noch sagen wollte" statt. Alix Einfeldt und Nina Ornowski lassen die Kunst des Briefe- und Kartenschreibens neu aufleben.

Jörn Martens

Osnabrück. Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief oder eine Postkarte geschrieben? Die Künstlerinnen Alix Einfeldt und Nina Ornowski vom Künstlerinnenkollektiv „Feinkunst Lampe“ aus Hildesheim machen am Donnerstag und Freitag in einem alten DDR-Wohnwagen Station in Osnabrück. Sie lassen die Kunst des Briefe- und Kartenschreibens neu aufleben.

Der Qek Aero dient den Künstlerinnen als Schreibstube und Blickfang zugleich. Den Wohnwagen, Baujahr 1988, hat Alix Einfeldt bei Ebay-Kleinanzeigen erworben. Sie zeigt das Motto der Aktion: „Was ich dir noch sagen wollte“. Nicht nur ein Ku