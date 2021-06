Neuer Asia-Supermarkt in Osnabrück eröffnet

Zaki Amiry hat den Asien-Markt in Osnabrück eröffnet und bringt internationale Lebensmittel in die Natruper Straße.

Jörn Martens

Osnabrück. Spätestens beim nächsten Auslandsurlaub wird man einmal mehr bemerken: Die kulinarischen Genüsse sind weltweit sehr unterschiedlich. Zaki Amiry hat nun einen weiteren Asia-Supermarkt in Osnabrück eröffnet – und bringt internationale Lebensmittel in die Friedensstadt.

Amirys Markt hat ein für deutsche Verhältnisse ungewöhnliches Sortiment. „Ich biete viele Lebensmittel an, die es so in Osnabrück noch nicht gibt", erklärt der Besitzer.Asien findet sich zwar im Namen des Geschäfts, dessen Sortiment ge