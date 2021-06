Der 22-Jährige wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. (Symbolfoto)

Gerd Schade

Osnabrück. Ein 22-Jähriger war am Mittwochvormittag mit einem Transporter in Osnabrück unterwegs – er hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Bei einer Polizeikontrolle versuchte er zu fliehen.

Wie die Beamten berichten, hielt eine Funkstreifenbesatzung den Transporter gegen 9 Uhr in der Holtstraße für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Der 22-jährige Osnabrücker händigte die Fahrzeugpapiere aus und gab an, seinen Führerschein