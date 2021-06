Die Stern-Apotheke an der Bramscher Straße in den 1950er-Jahren noch vor dem Umbau, mit dem Barrierefreiheit erreicht wurde.

Archiv Stern-Apotheke

Osnabrück. Am 4. Juni wird die Stern-Apotheke an der Bramscher Straße 100 Jahre alt. Sie erhielt 1921 als eine der ersten Apotheken außerhalb des Wallrings eine Konzession für die nördliche Vorstadt. Jens-Henrik Pott leitet die Apotheke in dritter Generation – und ist jetzt wieder einer der ersten, nämlich mit dem Konzept der CO2-neutralen Apotheke.

Zäpfchen zur Abwechslung mal aus SchokoladeAn der zweiten Hälfte der hundertjährigen Geschichte der Stern-Apotheke ist der heute 50-Jährige mehr oder weniger direkt beteiligt. Er war nämlich häufig bei seinen Großeltern an der Bramscher Str