Bald ist es wieder soweit: Die ersten Gäste im Cinema-Arthouse nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr.

Jörn Martens

Osnabrück. Sie könnten umgehend wieder öffnen, tun es aber nicht: Die Osnabrücker Kinobetreiber halten sich mit einer Ausnahme an eine bundesweite Vereinbarung – und haben dafür guten Gründe.

Weder die Filme noch das Personal sind so ohne Weiteres auf Knopfdruck verfügbar in den vier Lichtspielhäusern der Stadt – so wie in allen anderen Kinos auch. Deshalb und auch, um den Gästen ein Öffnungschaos wie im vergangenen Jahr nach de