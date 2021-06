Osnabrücker Museum am Schölerberg: Kosten für Umbau explodieren

Knapp 840.000 Euro muss die Stadt Osnabrück zusätzlich lockermachen, um den Umbau ihres Naturkundemuseums am Schölerberg bezahlen zu können.

Jörn Martens

Osnabrück. Der Umbau des Naturkundemuseums am Schölerberg kostet die Stadt Osnabrück deutlich mehr Geld als geplant. Fehlende Mittel in Höhe von knapp 840.000 Euro werden jetzt vorübergehend bei anderen großen Vorhaben abgezwackt.

Dass es teuer werden würde, die Dauerausstellung im Museum am Schölerberg nach weit mehr als 30 Jahren zu erneuern, war der Stadt Osnabrück klar. Aber so teuer? Am Ende aller Feinplanungen für den allgemein als überfällig betrachteten