Hoher Besuch in Osnabrück: Bundespräsident a.D. Joachim Gauck beim Empfang im Friedenssaal des Rathauses.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zuletzt war Joachim Gauck noch als Bundespräsident zu Gast in Osnabrück. Nun kehrte er erstmals nach seiner Amtszeit zurück, um in der Marienkirche am Markt einen Vortrag zu halten. Thema: Die Deutsche Einheit – und was daraus geworden ist.

Nicht von der Kanzel herab, sondern als nahbarer Zeitzeuge sprach der Politiker und Theologe in dem evangelischen Gotteshaus vor 120 Gästen – plus denjenigen, die den Gastauftritt im Internet per Livestream verfolgen konnten. Eingelade