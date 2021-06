Laut Geschäftsführung geht es bei KME in Osnabrück noch um 170 Stellen, die abgebaut werden sollen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Ein Abbau von 200 Arbeitsplätzen in den kommenden zwei Jahren steht laut KME-Betriebsrat im Raum, die Geschäftsführung spricht nun in einer Stellungnahme von 170. Eine Restrukturierung mache das nötig.

Die Nachricht wird in der Belegschaft am Dienstag für Aufregung gesorgt haben: 200 Stellen sollen in der KME Germany GmbH & Co. KG in den kommenden zwei Jahren abgebaut werden, informierte der Betriebsrat. Das ist bei einer Belegschaft