Am Donnerstag droht Gewittergefahr in Stadt und Landkreis Osnabrück

Die Sonne weicht in den nächsten Tagen kräftigen Gewittern (Symbolbild).

dpa/Sebastian Gollnow

Osnabrück. Kaum ist das sommerliche Wetter da, verabschiedet es sich schon wieder. Für die kommenden Tage sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) kräftige Sommergewitter für die Region Osnabrück voraus.

Sowohl am heutigen Mittwoch als auch am Donnerstag erreichen die Temperaturen in der Region Osnabrück nach Angaben des DWD Spitzenwerte von bis zu 27 Grad. Doch während das Wetter am Mittwoch beständig bleibt, ziehen am späten Donnerstagnac