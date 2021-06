Ließen Kupferdiebe ihre Beute in Transporter in Osnabrück zurück?

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Erst werden Kupferdrähte von einem Firmengelände gestohlen, dann entdecken Beamte einen verlassenen Transporter auf der Autobahn bei Osnabrück – beladen mit eben jenem Diebesgut. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zu dem Diebstahl von mehreren Kupferkabeln kam es am vergangenen Wochenende in Sutthausen: Zwischen Freitagnacht (0.30 Uhr) und Sonntagmorgen (9 Uhr) wurden sie vom Firmengelände eines Industrieanlagenanbieters in der Anton-Storch-Straße en