Eurowings steuerte bei dem ersten Flug der Sommersaison des FMO Mallorca an.

Mathias Richter/Flughafen Münster/Osnabrück

Osnabrück. Ab in den Urlaub hieß es am Mittwoch für die Passagiere des Airbus A319. Die Eurowings-Maschine nach Palma de Mallorca war der erste touristische Flug dieser Saison am Flughafen Münster/Osnabrück.

Mallorca ist damit auch das erste Urlaubsziel, das wieder regelmäßig ab dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) angeflogen wird, teilt der FMO mit. Ab sofort fliegt Eurowings viermal wöchentlich auf die Insel, Ryanair-Flüge folgen M