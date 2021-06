Gut 1700 Besucher feierten 2019 bei der bisher letzten Hagener "Wiesn". Für 2022 hoffen die Veranstalter wieder auf gesellige Stimmung in Lederhose und Dirndl.

Archiv/André Havergo

Hagen. Das Oktoberfest in München hat mit der Absage den Startschuss gegeben. Auch der größte Ableger in der Region – das Hollager Oktoberfest – kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Nun die nächste Enttäuschung: Die Hagener "Wiesn" 2021 muss erneut verschoben werden.

Der deutsche Schaustellerbund (DSB) hatte nach der Absage des Oktoberfests in München bereits damit gerechnet: Der Oktoberfest-Effekt tritt ein. Nach der letztjährigen Absage des weltweit größten Volksfests taten zahlreiche kleinere Volksfe