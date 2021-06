Die Polizei sucht eine Hundehalterin. (Symbolfoto)

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Während eines Spaziergangs ist eine Frau am Dienstag, 18. Mai, in der Straße Am Heger Holz in Osnabrück von einem Hund gebissen worden. Nun sucht die Polizei die Halterin des Vierbeiners und mögliche Zeugen.

Die Frau überquerte nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr das Gelände des Reitvereins Osnabrück. Dort wurde sie von einem Hund in den linken Oberschenkel gebissen und leicht verletzt. Bei dem Hund mit kurzem braunen Fell könnte es sich u