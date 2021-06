In den Osnabrücker Krankenhäusern entspannt sich die Lage auf den Intensivstationen. Das Marienhospital hat nun die Zahl der Betten, die für Covid19-Patienten vorgehalten werden, verkleinert. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die sinkenden Corona-Fallzahlen machen sich in Osnabrück auch auf den Stationen im Klinikum und im Marienhospital bemerkbar. So können am MHO beispielsweise zwei OP-Säle, die in den vergangenen Monaten zu isolierten Covid-Intensivstation umgebaut worden waren, seit Montag wieder für Operationen genutzt werden.

Bereits seit ein paar Wochen wurden diese ausgelagerten Intensivstationen nicht mehr genutzt, sagt Oberarzt Dr. Sebastian Winter. Doch ehe man die Operationssäle zurückbaute, wollte man zunächst abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Am