Wasserqualität: So schneiden die Badeseen in der Region Osnabrück ab

Bei guter Wasserqualität lässt sich die Seele besser baumeln. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Dem Badespaß in der Region Osnabrück steht nichts im Wege: Die Qualität der Badeseen ist fast überall „ausgezeichnet“, meldet die europäische Umweltagentur.

Größtenteils als „ausgezeichnet“ stuft die Europäische Umweltagentur die Wasserqualität der Badeseen in der Region Osnabrück für das Jahr 2020 ein. So erhalten das Naturfreibad Attersee in Osnabrück, der Kronensee in Ostercappeln, das